„Volles Haus“ vor Wersens Mühle Bohle: Einmal mehr waren die Ropeskipper des SC Halen der Publikumsmagnet schlechthin. FOTO: Ursula Holtgrewe Impressionen vom Pfingstmontag Mühle Bohle in Wersen bleibt beim Deutschen Mühlentag ein Publikumsmagnet Von Ursula Holtgrewe | 07.06.2022, 09:39 Uhr

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause lockte der Deutsche Mühlentag am sonnigen Pfingstmontag so viele Besucher wie nie zuvor an Wersens Mühle Bohle.