Dennis Nieporte aus Westerkappeln kandidiert als FDP-Mann für die Landtagswahl in NRW am 15. Mai. FOTO: Jessica von den Benken Werbung für das Handwerk Landtagswahl in NRW: Das ist FDP-Kandidat Dennis Nieporte Von Jessica von den Benken | 07.05.2022, 06:07 Uhr

Am 15. Mai wird in NRW der Landtag gewählt. In einer Serien stellen wir alle Kandidaten aus dem Kreis Steinfurt III vor. Heute: Dennis Nieprte von der FDP - der Mann mit Hut.