Menschen, die in Panik durch Istanbul rennen, den Mund bedeckt mit feuchten Tüchern als Atemschutz. Gejagt von Wasserwerfern und Polizisten mit Gummiknüppeln. Die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die der Bürener Jonas Schwabe erlebt hat, kennt man bereits aus den Nachrichten. Und doch wirkt es immer noch beklemmend, wenn der Abiturient beschreibt, wie es sich vor Ort zugetragen und angefühlt hat. Seit über sechs Wochen halten die Proteste in der Millionenmetropole der Türkei schon an. Auslöser des Konfliktes ist die geplante Überbauung des Gezi-Parks. Es ist der letzte große Park mit Bäumen in der zugebauten Stadt. Ein Ruhepol für Touristen und Einheimische gleichermaßen. In seiner 60-jährigen Geschichte hat der Park bereits reichlich Flächenverlust etwa durch Hotelbauten erleben müssen, doch der Bau eines Einkaufszentrums würde wohl die vollständige Zerstörung bedeuten.

Anlass für wenige Dutzend Aktivisten, dagegen zu protestieren und den Park zu besetzen. Ende Mai versuchte die Polizei in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, die Aktivisten aus dem Park zu verjagen. Dabei zündeten sie die Zelte der Demonstranten an und rückten mit Wasserwerfern an. Diese brutale Bekämpfung rief auch andere Demonstranten auf den Plan, und so ist mittlerweile ein Protest gegen die Politik der Regierung, gegen Polizeigewalt und gegen eine als autoritär empfundene Herrschaft des Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan entstanden, der bis heute andauert.

Jonas Schwabe befindet sich zurzeit auf einer Europareise nach seinem bestandenen Abitur und wurde eher unfreiwillig in die Protestwelle hineingezogen. Über Warschau, Prag, Budapest, Belgrad gelangte er nach Istanbul, einer „wunderschönen Stadt mit sehr freundlichen Menschen“, wie er sagte. Zusammen mit anderen Hostelbewohnern wollte Schwabe abends in die Stadt gehen, um noch gemütlich beisammenzusitzen und sich zu unterhalten. „Wir hatten gehört, dass die Proteste zuletzt nur noch am Wochenende stattgefunden haben“, so der Abiturient.

Ein Umstand, der Mitte Juli zwar so weit richtig, durch die offizielle Wiedereröffnung des Gezi-Parks am gleichen Tag jedoch hinfällig war. Am angrenzenden Taksim-Platz mit seinen vielen Restaurants und Kneipen, die die Reisegruppe aufsuchen wollte, seien ihnen schon Menschen mit Atemschutz entgegengekommen. „Das war schon etwas unheimlich“, gab Schwabe zu, „wir haben nicht damit gerechnet, dass so weit entfernt von dem Platz noch etwas passiert.“

Während sie noch verwundert die Szenerie betrachteten, fielen auf einmal Schüsse, und Gas strömte durch die Gassen. Die Menschen auf dem Platz gerieten in Panik und versuchten, vor dem Gas zu fliehen. „Wenn viele Menschen rennen, rennt man auch. Ohne groß nachzudenken wohin“, beschreibt er die Situation.

Zusammen mit etwa 50 Demonstranten, Touristen und auch Kindern sei man durch die Stadt gelaufen, immer wieder abgebogen und von Polizisten verfolgt worden, die gezielt Wasserwerfer und Gasgranaten eingesetzt hätten.