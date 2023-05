Die Konfirmanden aus Lotte: (hintere Reihe neben Pastor Iven Benck, von links nach rechts): Lisa Kröger, Tim Armbrecht, Marjan Kretschmer, Marno Latt, Sardar Esmaili und Finn Willbrandt. Vordere Reihe: Celina Harmeyer, Leonie Marie Wahlbrink, Lydia Benck, Lucas-Roger Veit, Fabio Kemish und Patrick Kohlsaat. Foto: Mario Porrmann up-down up-down Evangelische Kirchengemeinde Lotte Das sind die Konfirmanden 2023 aus Lotte Von Maren Best | 19.05.2023, 14:55 Uhr

In der evangelischen Kirchengemeinde in Lotte sind am Sonntag zwölf junge Menschen konfirmiert worden.