20 Jahre Seniorenzentrum „Zwei Eichen" in Lotte Wunsch nach stärkerer Lobby und Anerkennung für Pflegeberufe Von Ursula Holtgrewe | 14.09.2023, 10:44 Uhr Seit 20 Jahren legt Gunnar Sander Wert auf hohen Pflegestandard im Seniorenzentrum „Zwei Eichen" in Alt-Lotte. Dazu zählen auch die musikalischen Anreize für Ältere von Musikgeragogin Sabine Weymann. Foto: Ursula Holtgrewe

Vor 20 Jahren nahm das Seniorenzentrum „Zwei Eichen“ in Alt-Lotte die Arbeit auf. Seitdem hat sich in der Pflege einiges geändert. Was noch fehlt, erläutert Gunnar Sander, Geschäftsführer des Betreibers, Sander Pflege GmbH.