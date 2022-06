Haben Schüler, Eltern und Lehrer nach der Zeugnisausgabe Redebedarf, können sie sich vertraulich an die Schulpsychologische Beratungsstelle des Kreises Steinfurt wenden. FOTO: dpa/David Inderlied (Symbolbild) up-down up-down Schulangst, Schwänzen, Suizidgefahr Um diese Sorgen kümmert sich die Schulpsychologische Beratungsstelle im Kreis Steinfurt Von Ursula Holtgrewe | 28.06.2022, 14:16 Uhr

Zweimal im Jahr - zum Abschluss jeden Schulhalbjahres - bietet die Schulpsychologische Beratungsstelle des Kreises Steinfurt ein sogenanntes Zeugnistelefon an. Doch genutzt wurde es am Freitag vor den Sommerferien in NRW nicht - dabei sehen die Verantwortlichen durchaus Beratungsbedarf.