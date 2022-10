Das Testzentrum im Lotte-Büren öffnet am 2. November wieder. In Lotte gibt es demnach drei Teststationen. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Übersicht über Testmöglichkeiten in Lotte Das Corona-Testzentrum in Büren öffnet wieder Von Anke Schneider | 25.10.2022, 10:56 Uhr

Am 2. November nimmt das B&C Testzentrum am Strotheweg 1 in Lotte-Büren seine Arbeit wieder auf. Was sich geändert hat und wo man sich in Lotte sonst noch testen lassen kann, erfahren Sie hier.