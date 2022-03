Auch in Lotte waren Mitarbeiter des Ordnungsamts unterwegs, um die Einhaltung von Corona-Regeln zu kontrollieren. FOTO: dpa/Friso Gentsch Corona-Regeln beachtet? Diese Bußgelder wurden bei Corona-Verstößen in Lotte verhängt Von Jessica von den Benken | 02.03.2022, 06:30 Uhr

Keine Maske auf? Den Mindestabstand nicht eingehalten oder kein gültiges Impfzertifikat? In Lotte wurden in den vergangen zwei Jahren in 14 Fällen Bußgelder wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln verhängt.