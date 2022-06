Der formale Akt: Landrat Martin Sommer (rechts) überreicht Peter Tholl das Bundesverdienstkreuz und die Urkunde. FOTO: Thomas Niemeyer Früherer Ruder-Protektor am Carolinum Peter Tholl aus Lotte erhält Bundesverdienstkreuz vor 200 Gästen im Stadion Von Thomas Niemeyer | 12.06.2022, 11:11 Uhr

Über 200 jubelnde Gäste bei einer Bundesdienstkreuz-Verleihung unter freiem Himmel sind selten. Für Peter Tholl, den früheren Ruder-Protektor am Osnabrücker Gymnasium Carolinum, traten sie im Stadion am Lotter Kreuz an.