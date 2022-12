Die Bürgerstiftung ist für jede Unterstützung dankbar. Aber ihre Veranstaltungen planen Dieter-Joachim Srock (links) als Stiftungsratsgeschäftsführer und Wolfgang Israel als Stiftungsratsvorsitzender selbst. Archivfoto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Initiative von Manfred Will Bürgerstiftung Lotte ist nicht Veranstalter des Neujahrsfrühschoppens Von Thomas Niemeyer | 21.12.2022, 19:30 Uhr

Für Irritationen hat in der Bürgerstiftung Lotte eine Ankündigung in der NOZ gesorgt, dass sie am 15. Januar zu einem Neujahrsfrühschoppen ins Haus Hehwerth einlade. Veranstalter ist tatsächlich Manfred Will, der der Stiftung nicht angehört.