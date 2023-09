Nachdem Rainer Lammers als Bürgermeister der Gemeinde Lotte aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat zum 30. Juni niedergelegt hatte, steht eine Neuwahl für seine Nachfolge an. Sollte am nächsten Sonntag keiner der drei Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten, fände die Stichwahl am 24. September statt. Die acht Wahllokale der Gemeinde sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Drei Frauen in Verantwortung

Wahlleiter ist eigentlich der amtierende Bürgermeister. Da in Lotte aktuell kein Bürgermeister amtiert, ist seine allgemeine Vertreterin Petra Tepe gefordert. Die Zuständigkeit für Wahlen liegt allerdings bei ihrer erst Mitte Juni gewählten Stellvertreterin Judith Wagner. Die wiederum nimmt gerne bei der Umsetzung die Erfahrung ihrer Kollegin Kerstin Hoppe in Anspruch, die auch Ansprechpartnerin für Wahlhelfer ist.

Warum Stichwahl?

Bei der Direktwahl der Bürgermeister und Landräte in NRW ist der Kandidat gewählt, der mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Wird diese Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, ist zwischen den beiden Bestplatzierten eine Stichwahl durchzuführen.

Wer ist wahlberechtigt?

Wahlberechtigt bei der Wahl des Lotter Bürgermeisters ist, wer am Wahltag Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt, das 16. Lebensjahr vollendet hat, mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl, also dem 25. August, in der Gemeinde Lotte seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Hauptwohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebietes hat. Ausgeschlossen von der Wahl ist, wer laut Richterspruchs in Deutschland das Wahlrecht nicht besitzt.

Drei Kandidaten

Für die Wählbarkeit gelten ähnliche Voraussetzungen. Allerdings muss der Kandidat das 23. Lebensjahr vollendet und seinen Wohnsitz in Deutschland, nicht unbedingt in Lotte, haben sowie Gewähr dafür bieten, dass er jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Philip Middelberg, der von der SPD nominiert wurde, ist 33 Jahre alt und wohnt in Halen. Daniel Lübcke, nominiert von der CDU, ist 46 Jahre alt und wohnt in Alt-Lotte. Felix Wurm wird von den Grünen unterstützt, ist 58 Jahre alt und wohnt in Osnabrück.

11.428 Wahlberechtigte in Lotte

Damit die Wahlberechtigten ihr Wahlrecht ausüben können, müssen sie in ein Wählerverzeichnis eingetragen sein oder einen Wahlschein besitzen. Von Amts wegen eingetragen werden alle wahlberechtigten Personen, die am 42. Tag vor der Wahl mit Hauptwohnung bei der Meldebehörde gemeldet sind. Zum Stichtag 30. Juli waren das 11.428 Menschen.

Nachtrag im Wählerverzeichnis

Von Amts wegen ins Wählerverzeichnis eingetragen werden auch Wahlberechtigte, die nach dem Stichtag bis zum 16. Tag vor der Wahl (25. August) zugezogen und bei der Meldebehörde gemeldet sind.

Die übrigen Wahlberechtigten müssen den Eintrag ins Wählerverzeichnis schriftlich beantragen. Auf Antrag, der bis zum 25. August gestellt werden muss, sind von der Meldepflicht befreite Bürger der Europäischen Union ins Wählerverzeichnis einzutragen. Außerdem wird nur auf Antrag ins Wählerverzeichnis aufgenommen, wer im Wahlgebiet keine Wohnung hat, sich aber dort „sonst gewöhnlich aufhält“.

Zuständig für die Eintragung von Wohnungslosen ist die Gemeinde, in der die Person sich am 30. Juli aufgehalten hat. Der Antrag kann nur bis zum Tag vor der Bereitstellung des Wählerverzeichnisses zur Einsichtnahme am 18. August gestellt werden.

Verlegen Wahlberechtigte nach dem Stichtag 30. Juli ihre Wohnung aus der Gemeinde Lotte oder wird ihre Wohnung im Wahlgebiet zur Nebenwohnung, so werden sie aus dem Wählerverzeichnis gestrichen. Bei Umzügen innerhalb der Gemeinde Lotte nach dem 30. Juli verbleibt die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis des Stimmbezirks, für den sie am Stichtag gemeldet war.

Wahlbenachrichtigung

Die Wahlbenachrichtigungen wurden allen wahlberechtigten Bürgern der Gemeinde Lotte zugestellt. Sie enthalten Informationen darüber, dass und wie die Wahl durchgeführt wird und in welchem Wahlraum die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben können.

Briefwahl/Wahlschein

Sofern Wahlberechtigte ihre Stimme nicht am Wahltag im Wahlraum abgeben können oder möchten, können sie per Briefwahl wählen. Hierfür müssen sie einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragen, sobald ihnen die Wahlbenachrichtigung vorliegt. Ein Wahlschein für die Hauptwahl am 10. September sowie bereits für eine eventuelle Stichwahl am 24. September kann unter Angabe von Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift bei der Gemeinde beantraget werden.

Online-Beantragung

Zum Webformular gelangt man über das Scannen des QR-Codes auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Online-Briefwahlbeantragung für die Hauptwahl ist noch bis zum Mittwoch, 6. September, 12.30 Uhr, möglich.

Schriftliche Beantragung

Schriftlich ist die Beantragung per E-Mail an wahlamt@lotte.de möglich bis Freitag, 8. September, 18 Uhr, persönlich im Foyer des Rathauses in Wersen: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr, Montag und Dienstag von 14.30 bis 16 Uhr, Donnerstag von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie am Freitag vor der Wahl bis 18 Uhr.

Nur in Ausnahmefällen ist die Beantragung noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, möglich, etwa bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der wahlberechtigten Person. In jedem Fall muss der Wahlbrief am Wahltag bis 16 Uhr im Rathaus der Gemeinde vorliegen.

Briefwahl im Wahlbüro

Während der Öffnungszeiten des Briefwahlbüros kann die Briefwahl auch schon direkt dort stattfinden. Der Wahlschein wird vor Ort ausgehändigt.

Rathaus Lotte Sonntag für Bürger geöffnet

Die Gemeinde Lotte wird am Wahltag ab 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Westerkappelner Str. 19, in Lotte für alle Interessierten die Wahlergebnisse der Bürgermeisterwahl präsentieren. Das Rathaus ist geöffnet. Parallel werden alle eingehenden Ergebnisse auch über die Website der Gemeinde veröffentlicht, heißt es in einer Mitteilung.