Die meisten LED-Straßenlaternen im Heselen in Halen bestrahlen direkt Hausfassaden und sorgen, wenn sich darin Fenster befinden, auch in etlichen Innenräumen für Helligkeit. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Flutlicht fürs Wohnzimmer Blendende Straßenlaternen in Halen offenbar ein größeres Problem Von Thomas Niemeyer | 14.12.2022, 06:15 Uhr

Mit Sonnenbrille nachts auf dem Sofa? Die Blendwirkung von LED-Straßenlaternen in Wohnräumen ist offenbar ein großes Thema in Lotte, vor allem im Ortsteil Halen. Allerdings gibt es in dem Zusammenhang auch Missverständnisse und subjektive Eindrücke, die täuschen.