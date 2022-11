Wer hier am Schmalkenweg in Büren ein Grundstück im Baugebiet Schafwinkel erwerben will, sollte jetzt schleunigst seine Bewerbung bei der Gemeinde Lotte einreichen. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Frist endet am 14. November Letzter Aufruf für Interessenten am Baugebiet Schafwinkel in Büren Von Thomas Niemeyer | 05.11.2022, 10:05 Uhr

In kein Lotter Baugebiet haben Politik und Verwaltung so viel Energie und Zeit gesteckt: Am 14. November endet die Frist für Grundstücksinteressenten im Schafwinkel in Büren. Der Rat hat nun einstimmig das gesamte Informationspaket dafür freigegeben, einschließlich Grundstückspreisen.