Richtig viel Erde wurde in den vergangenen zwei Wochen vor der Weihnachtspause am Bürener Berg bewegt. Im Vordergrund ist das Regenrückhaltebecken zu erkennen, dahinter bereits die eine oder andere Baustraße in der Entstehung. Nahe der bestehenden Bebauung wachsen sogar schon die Wände der künftigen Kindertagesstätte auf.

