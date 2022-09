Die Zeichen stehen auf Start für das Bewerberverfahren um Baugrundstücke im Schafwinkel. Das Baugebiet liegt zwischen der Bergstraße, der bestehenden Bebauung am Bürener Berg und dem Schmalkenweg. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Strenge Klima-Vergabekriterien Bewerber für Baugrundstücke am Schafwinkel in Büren können kommen Von Thomas Niemeyer | 10.09.2022, 09:10 Uhr

An den Markt gehen soll jetzt das Baugebiet Schafwinkel in Büren nach jahrelanger Vorbereitung. Ökologisch höchst innovativ, scheint es in der aktuellen Energiekrise noch attraktiver als zuvor. Aber wird es genügend Bewerber finden?