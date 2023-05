Die Polizei rät, keine Handwerker ins Haus zu lassen, die man nicht selbst bestellt hat. Foto: Imagio/Markus van Offern up-down up-down Mindestens zwei Vorfälle Betrüger gibt sich in Lotte als Mitarbeiter vom Wasserwerk aus Von Anke Schneider | 24.05.2023, 14:13 Uhr

Ein Betrüger ist am Dienstagvormittag in Lotte am Wiesenweg unterwegs gewesen. Er gab sich als Mitarbeiter von Wasserwerken aus. Der unbekannte Täter klingelte an mindestens zwei Haustüren.