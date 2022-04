Die Sozialdemokratin aus Münster wollte damit jedoch nicht Unfrieden in Familien tragen oder den Generationenkonflikt schüren. „Das Berufsleben verändert sich in einem Maß und Tempo, dass vieles, was früher als sicher galt, heute nicht mehr gilt“, erklärte sie. So sei ein Erwerbsleben, das komplett in einem Betrieb und einem Beruf stattfinde, in Zukunft sicherlich die Ausnahme.

Dass Bürgermeister Rainer Lammers und SPD-Bundestagskandidat Jürgen Coße mit der Ministerin übereinstimmten, war nicht selbstverständlich, da ihre jeweiligen Bildungswege höchst unterschiedlich sind. Zwar kennen sich Schulze und Coße schon von gemeinsamen Aktivitäten als Schülersprecher – sie jedoch an einem Neusser Gymnasium, er an der Realschule in Neuenkirchen. Er lernte Bürokaufmann in einem kleineren Betrieb, sie studierte Germanistik und Sozialwissenschaften an der Ruhruni Bochum.

Als Politiker auf verschiedenen Ebenen sind sie zu der Überzeugung gelangt, dass die Bildung der Bevölkerung entscheidend für den Wohlstand unseres rohstoffarmen Landes ist. Zwar hat Svenja Schulze in Düsseldorf aktuell vor allem mit Auswirkungen des doppelten Abiturjahrgangs zu tun. Sie ahnt jedoch, dass sie sich angesichts des demografischen Wandels und des in allen Bereichen fehlenden Nachwuchses bald nach diesem Überschussproblem zurücksehnen dürfte.

Die gute Nachricht für die Jugend, dass sie nicht wie vor wenigen Jahren noch um knappe Ausbildungsplätze konkurrieren, sondern sich künftig Betriebe und Bildungseinrichtungen um sie reißen werden, habe eben die Schattenseite des Personalmangels, betonten Schulze und Coße. Insofern müsse das gesamte Bildungssystem vom Kindergarten bis zur lebenslangen beruflichen Fortbildung optimiert werden. Schulze: „Wir können es uns nicht leisten, dass junge Leute außen vor bleiben.“

Jürgen Coße, selbst als Berufsberater im Steinfurter Jobcenter tätig, betont die Chancen gerade für jene, die bisher durchs Rost gefallen, ohne Schulabschluss und Berufsausbildung geblieben seien: „Auch da gibt es noch Potenzial, das wir aktivieren müssen.“ Gleiches gelte für Zuwanderer, deren Bildungsabschlüsse besser übertragbar werden müssten. Und wiederum gemeinsam plädierten beide für den Ausbau des Dualen Systems aus betrieblicher und schulischer bzw. universitärer Ausbildung. Da brachte Rainer Lammers den Firmennamen Frimo ins Gespräch, wo er die Ministerin gerne zu diesem Thema vorstellen würde.

Dass ihr Besuch in Lotte durchaus vom Bundestagswahlkampf angeregt war, geriet in dem regen Gespräch beinahe in Vergessenheit. Nur je einmal wurden die Reizworte „Betreuungsgeld“ und „Mindestlohn“ genannt.