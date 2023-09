Die Sonne strahlte mit den SPD-Akteuren und den Besuchern um die Wette. Zwar war Pistorius wahrlich nicht zum ersten Mal in der Gemeinde Lotte, aber noch nie als Bundesverteidigungsminister und Dauerführender im deutschen Politikerranking. Und dass das auch an seinem Leben etwas geändert hat, bekundete der 63-Jährige gleich zum Auftakt launig:

„Jetzt hier in Wersen, heute Nachmittag mit Prinz Harry in Düsseldorf und abends mit ihm im Sportstudio – mehr geht nicht.“ Boris Pistorius

Eine halbe Stunde hatte der volkstümliche Osnabrücker für den Abschluss des Bürgermeisterwahlkampfs in Lotte eingeplant. Das Bad in der Menge dauerte nach seinen artigen Lobesworten für den SPD-Kandidaten Philip Middelberg deutlich länger. Doch da er dabei von einem alten Bekannten an den nächsten geriet, hatte Pistorius selbst sichtlich seine Freude. Das britische Blaublut wird‘s verschmerzen.

Unauffällig begleitet wurde Boris Pistorius von überwiegend weiblichen Personenschützern (rechts). Foto: Thomas Niemeyer

Exemplarisch war zum einen sein Zusammentreffen mit dem Ehrenvorsitzenden des Bürgervereins Wersen, Wilfried Freier, an dessen Herrenabend er vor allem in seinen sieben Jahren als Oberbürgermeister von Osnabrück häufig teilnahm. Da sein Geburtstag, der 14. März, nächstes Jahr auf einen Donnerstag fällt, könnte es wieder klappen. Jedenfalls sagte Pistorius schon vom Podium zu, dass er kommen wolle, wenn Middelberg dann Bürgermeister sei.

Zwei gebürtige Schinkelaner mit vielen gemeinsamen Berührungspunkten: Wilfried Freier und Boris Pistorius. Foto: Thomas Niemeyer

Zum anderen war es die herzliche Umarmung mit dem fraktionslosen Ratsherrn Horst Petersson aus Alt-Lotte. Die Freundschaft rührt aus dem Jahr 1977 sowie aus dem Stadion an der Bremer Brücke. Petersson und Ludwig Pistorius, Boris‘ Vater, saßen unweit voneinander auf der Tribüne und teilten sich die Aufstellungen von NOZ-Sportredakteur Harald Pistorius. Die bis heute erhaltenen Stammplätze verbanden beide Familien eng.

Nicht nur der Fußball, speziell der VfL, verbinden Boris Pistorius und Horst Petersson seit über 40 Jahren. Foto: Thomas Niemeyer

„1977?“, flachste Freier anschließend Petersson an, „du Spätzünder!“ Da der heutige Bürener wie Pistorius aus dem Osnabrücker Schinkel stammt, kennen sich die beiden seit 1973 vom Fußball. Boris räumte damals für Schinkel 04 ab, Wilfried kickte für Blau-Weiß Schinkel. Das verbindet – zumindest kleinere Wunden am malträtierten Schienbeinen.

Anerkennende Worte fand Boris Pistorius auch für Lottes Alt-Bürgermeister Rainer Lammers, der seinen erhofften Nachfolger ebenfalls im Wahlkampf unterstützt. Beide kommen aus Halen und sind Sozialdemokraten. Foto: Thomas Niemeyer

Auf seinem Weg durch die Wersener Schar, traf der Berufspolitiker etliche weitere Bekannte, nahm die Petition einer Bürgerin für ihren als Soldat in Afghanistan traumatisierten Mann entgegen, gab überwiegend launige Kommentare zur aktuellen Politik ab und verbreitete generell gute Laune.

Selfies, Autogramme, Anfragen - Boris Pistorius erfüllte nahezu jeden Wunsch, der in Wersen an ihn herangetragen wurde. Foto: Thomas Niemeyer

So dürfte sein Appell vom Podium, nicht immer nur schlecht über Politiker aller Ebenen zu sprechen, bei den Teilnehmern nicht ungehört verklungen sein.