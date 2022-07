Bari und Cato nutzen den kleinen Hase-Strand zum Abkühlen, während es Daja und Herrchen Ulrich Suer beim Zuschauen belassen. Rechts die Bürgerbrücke des Bürgervereins Wersen. FOTO: Thomas Niemeyer up-down up-down Hunde kühlen sich in der Hase ab Grenzwertig: Osnabrücks kleinster Badestrand gehört irgendwie auch zu Lotte Von Thomas Niemeyer | 19.07.2022, 15:29 Uhr | Update vor 1 Std.

Hochsommer, an die 40 Grad - das nennt man Hundstage. Am kleinsten Badestrand Osnabrücks kühlen sich Hunde dieser Tage ab. Aber liegt die Hase da nicht in Lotte?