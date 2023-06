Auf dem heutigen Sportplatz des SV Büren nahe am Ortszentrum könnte nach den Vorstellungen von CDU und Grünen der Neubau für die Regenbogenschule entstehen. Allerdings gibt es noch keine Pläne, wo die Bürener, die schon lange nicht mehr VfL heißen, dann künftig kicken sollen. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Zeitdruck beim Neubau strittig Ausschussmehrheit will Bürens Schule auf den Sportplatz verlegen Von Thomas Niemeyer | 07.06.2023, 17:57 Uhr

CDU und Grüne in Lotte favorisieren den Neubau der Regenbogenschule Büren auf dem heutigen Sportplatz nahe am Ortszentrum. Für die Empfehlung entsprechender Prüfungen bis Ende September hatten sie am Dienstag im Ausschuss für Ortsentwicklung (AOE) die Mehrheit – nächste Woche im Rat aber nicht.