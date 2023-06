Aus Fahrersicht blockiert der Blitzer den Kreuzungsbereich, wenn man vom Tiefen Reck auf den Niederseester Weg (Hintergrund) abbiegen möchte, kritisiert Thomas Kaps den Kreis Steinfurt. Foto: Thomas Kamps up-down up-down In einem Monat 117.000 Euro „erblitzt“ Lotte: Blitzer als Gefahrenabwehr in Halen bleibt, wo er ist Von Ursula Holtgrewe | 29.06.2023, 17:00 Uhr

Anwohner in Halen kritisieren den Standort eines Blitzers am Niederseester Weg nahe der Awo-Kita: Der Anhänger des Kreises Steinfurt steht des Öfteren sichtbehindernd im absoluten Halteverbot. Was sagt der Kreis dazu?