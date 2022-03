Der Zensus soll verlässliche Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszahlen liefern. Wer ausgewählt wird, muss antworten - das gilt auch für die Bürger in Lotte. (Symbolbild) FOTO: dpa/Edith Geuppert Wer ab 15. Mai interviewt wird - und warum Auch Lotter Bürger werden befragt: Was ist der Zensus 2022? Von Jessica von den Benken | 10.03.2022, 08:01 Uhr

In Deutschland findet in diesem Jahr eine Bevölkerungs- und Wohnugszählung statt - ein sogenannter Zensus. Diese bundesweite Befragung des Statistischen Bundesamtes beginnt am 15. Mai, dauert etwa zwölf Monate - und erfasst auch Lotte. Werden auch Sie interviewt - und wenn ja, müssen Sie antworten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.