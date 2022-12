Reichlich geerntet haben Jugendlichen aus dem Sit In Wersen und der ExtraKlasse Lengerich auch in diesem Herbst für ihr soziales Apfelprojekt. Jetzt drohen sie aber auf ihrem Apfelsaft sitzen zu bleiben. Symbolfoto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down Fünf-Liter-Tetrapaks erhältlich Apfelsaftprojekt des Sit In Wersen läuft im zehnten Jahr nicht rund Von Thomas Niemeyer | 07.12.2022, 06:30 Uhr

Liegt es an der Inflation, am Klima oder gar an Putin? Lottes Jugendpfleger Robert Budde ist ratlos. Das seit zehn Jahren erfolgreiche Apfelsaftprojekt des Wersener Jugendtreffs Sit In für gute Zwecke läuft erstmals nicht rund. Es ist noch Saft übrig!