Nun hat sich die Arbeit von Robert Budde und seinen Helfern, hier seine Stammbesucher Nikolala Milovanovic (13/links) und Lenn-Mirko Uzat (16) aus Wersen, doch gelohnt. Foto: Jugendtreff Sit In up-down up-down Nachdem es erst nicht lief Ausverkauft! Apfelsaftprojekt 2022 des Wersener Jugendtreffs Sit In gerettet Von Thomas Niemeyer | 13.12.2022, 19:15 Uhr

200 Liter Apfelsaft aus eigener Ernte des Jugendtreffs Sit In in Wersen drohten umzukommen. Nach einem Bericht in der NOZ fanden die Tetrapaks reißenden Absatz.