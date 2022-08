Ideengeber und Aktive vor der doppelten Bruchsteinmauer im Grünen: Stefan Pieper (von links), Friedhelm Fißbeck, Meike und Junior Tim Fißbeck, Friedhelm Lange, Björn Schonhorst-Ottl und Ralf Stüver. FOTO: Ursula Holtgrewe up-down up-down Erfolgreiche Nachbarschaftsaktion Selbst machen statt abzuwarten: Anwohner gestalten Bushaltestelle in Lotte neu Von Ursula Holtgrewe | 04.08.2022, 06:04 Uhr

Die Bushaltestelle Glinsfort an der L589 in Lotte ist fertig - errichtet mit ehrenamtlichem Engagement, das 20.000 Euro wert ist. Am Samstag, 6. August, wird sie offiziell übergeben.