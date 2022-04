Sohn Jonathan besucht noch bis zum Schuljahresende die Berufsbildenden Schulen an der Brinkstraße in Osnabrück und dort den Fachoberschulzweig (FOS) zum Informationsassistenten. Wie etliche Schüler aus dem grenznahen Westfalen, die allgemeinbildende Schulen in Niedersachsen besuchen, werden dem 19-Jährigen die Fahrkosten von Halen nach Osnabrück vom Land NRW erstattet. Das galt zumindest bis zum Januar.

Da nämlich wurden Jonathan und zwei Mitschüler aus Lotte ins Schulsekretariat beordert, wo sie sofort ihre Fahrkarten abgeben sollten. Im Gegensatz zu seinen Schulkameraden weigerte sich Jonathan mit einleuchtender Begründung: „Dann müsste ich ja heute schwarz nach Hause fahren.“ Das sah auch Mutter Annegret so. Und als ein Mitarbeiter der Gemeinde Lotte im Auftrag der Bezirksregierung Münster bei ihr anrief und erneut die Rückgabe der Fahrkarte verlangte, sagte sie schlicht: „Nein, solange ich dafür keinen widerspruchsfähigen Bescheid in Händen halte, gebe ich gar nichts heraus. Am Ende wollen Sie auch noch meinen Führerschein einfach mal so.“ Zunächst hörten Steinmeiers in der Sache nichts mehr; Jonathan fuhr weiter mit der staatlich finanzierten Fahrkarte nach Osnabrück. Doch der Kampfgeist der Mutter war geweckt. Sie wollte wissen, warum die Fahrkarte zurückgefordert worden war. Zumal die Mitschüler ihres Sohnes ihre Karten nicht zurückbekommen hatten. Wie Sigrun Rittrich, Sprecherin der Bezirksregierung Münster, mitteilt, hatte sich in ihrem Hause damals die Rechtsauffassung durchgesetzt, dass es in NRW keinen dem Osnabrücker Fachoberschulzweig entsprechenden Bildungsgang gebe. Das aber sei nach dem sogenannten Pendlererlass Voraussetzung für die Erstattung. Hintergrund sei ein gewisser Schutz für die Bildungsgänge in NRW. Das brachte auch Annegret Steinmeier in Erfahrung und auf die Palme. Jonathan hatte sich nämlich auch am Berufskolleg in Rheine angemeldet, wo ein Bildungsgang zum Informationstechnischen Assistenten angeboten wird. Inhaltlich exakt dieselbe Ausbildung. Einziger Unterschied: Während in Rheine die Praktika zu der dreijährigen Ausbildung hinzuzählen, werden sie in Niedersachsen nicht mitgerechnet, sodass es sich dort offiziell um eine zweijährige Ausbildung handelt.