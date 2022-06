Deutlich wird das in einem Zeitungsartikel aus dem Jahre 1936. Darin gibt die als „Oma Schulte“ bekannt gewordene Inhaberin des Lebensmittelgeschäfts samt Bäckerei und Gaststätte Am Botterbusch in Lotte zu, dass sie sich bei ihrer ersten Begegnung mit der Bahn vor Schreck an ihrer Nachbarin festgehalten habe. Mit mehreren Leuten habe sie als damals Sechzehnjährige in respektvoller Entfernung von der Bahnlinie und mit leichtem Gruseln den ersten Zug 1856 vorbeifahren sehen. „Jau, man kann dat ja ruhig seggen, aber as de iärste Toch hier vobie keim, da häbt wi us ananner festhauln.“ Andere hätten vor Entsetzen die Flucht ergriffen oder sich an den nächsten Baum geklammert.

Wiederentdeckt hat diese höchst amüsante Geschichte der Wersener Lokalhistoriker Wolfgang Johanniemann, der mit einer Nachfahrin von Friederike Schulte über die längst vergangenen Zeiten plauderte. So erfuhr er auch, dass die Furcht vor der Eisenbahn offensichtlich nicht lange angehalten hatte, denn schon wenig später soll eine Musikkapelle die Eisenbahn am dortigen Bahnübergang mit Tschingderassabum empfangen haben. Schließlich eröffneten sich mit dem beeindruckenden Dampfross neue Horizonte für die Menschen, und der Handel erhielt kräftige Impulse.

Widerstand der Bürger

Die sogenannte Hannoversche Westbahnlinie, an der Lotte zwischen Velpe und Osnabrück liegt, wurde bereits 1856 als erste Bahnstrecke im Osnabrücker Raum in Betrieb genommen. Eigentlich hätte Lotte damals auch sogleich einen Bahnhof in der Nähe des Gasthauses Am Botterbusch bekommen sollen, doch bürgerlicher Widerstand verhinderte den Bau. Dies, so wird erzählt, sei dem Gutsherrn in Velpe sehr gelegen gekommen, der einige Kilometer westlich ein passendes Grundstück für den Bau eines Bahnhofs anbot und den Zuschlag bekam.

Wenig später wurde auf halber Strecke zwischen Lotte und Wersen neben dem Gasthaus Wulff eine Bahnhaltestelle eingerichtet, die, wohl weil sie außerhalb des Ortes lag, einfach „Station 64“ hieß.

Benötigt wurde die Haltestelle unter anderem deshalb, weil zwischen 1857 und 1888 ein heilkundiger Pastor in Lotte von sich reden machte. Während seines zwölfjährigen Aufenthalts als Missionar in Ostindien hatte sich Eberhard Hermann Röttger besondere medizinische Kenntnisse angeeignet und war mit ihrer Anwendung hierzulande offensichtlich so erfolgreich, dass sich sein Ruhm als Heilkundiger von der holländischen Grenze bis nach Hannover verbreitet hatte. „Er hatte stets so viele Kranke, dass mancher Arzt Grund gehabt hätte, ihn darum zu beneiden“, schreibt der aus Wersen stammende evangelische Pfarrer Heinrich Niemöller über seinen Amtsbruder. „Um seinetwillen wurde auf der Strecke Osnabrück–Rheine eine Station angelegt. Die Eisenbahn hatte ihm, wie man sich erzählte, für die Dauer freie Fahrt geschenkt.“