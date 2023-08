Am 10. September findet die Bürgermeisterwahl in Lotte statt. Um möglichst vielen Wahlberechtigten ein persönliches Kennenlernen zu ermöglichen, wollen sich die drei Kandidaten Daniel Lübcke (CDU), Philip Middelberg (SPD) und Felix Wurm (Grüne) gleich bei drei Diskussionsveranstaltungen vorstellen, wie der Lotter CDU-Vorsitzende Stephan Lütke Glanemann mitteilt. Bei der Veranstaltung handele es sich aber nicht um eine Partei-, sondern um eine Kandidatenveranstaltung.

Drei Termine in drei Ortsteilen

Interessierte sind am Donnerstag, 24. August, in den Golfclub Dütetal in Wersen und am Mittwoch, 30. August, in die Elly-Heuss-Begegnungsstätte nach Büren eingeladen. Die dritte öffentliche Veranstaltung findet am Donnerstag, 31. August, im Haus Hehwerth in Alt-Lotte statt. Die Podiumsdiskussionen beginnen jeweils um 19 Uhr und werden Lütke Glanemann zufolge von Personen des öffentlichen Lebens in Lotte moderiert.