Das passt: Die klassische Tellersirene befindet sich in Alt-Lotte gut sichtbar am Feuerwehrgerätehaus. Foto: Thomas Niemeyer Alle Ortsteile werden beschallt An diesen Stellen in Lotte wird es am Warntag laut Von Thomas Niemeyer | 05.12.2022, 15:23 Uhr

Während es beim nationalen Warntag am kommenden Donnerstag in Osnabrück mangels angeschlossener Sirenen still bleiben dürfte, will die Gemeinde Lotte flächendeckend aufheulen.