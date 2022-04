Frisörmeisterin Kathrin Nieporte (rechts) vermutet, dass die Kunden bald auf das Tagen der Masken verzichten, weil sie sich die Normalität vor Corona zurückwünschen. FOTO: Ursula Holtgrewe Trotz Lockerung der Corona-Maßnahmen An diesen Orten in Lotte müssen Kunden weiterhin Masken tragen Von Ursula Holtgrewe | 05.04.2022, 13:40 Uhr

Seit Sonntag gilt in NRW die allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen nicht mehr. In Lotte geht es trotzdem nicht ohne Maske - nicht alle Geschäfte, Gastronomen und Einrichtungen wollen auf den zusätzlichen Corona-Schutz verzichten. Ein Überblick.