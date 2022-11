Animation einer Konverterstation, wie sie in Lotte stehen könnte. Das Hauptgebäude hat eine Grundfläche von etwa 100 mal 100 Meter und ist circa 20 Meter hoch. Für die gesamte Anlage werden laut Amprion etwa zwölf Hektar Boden benötigt. Grafik: Amprion up-down up-down Netzanbindungssystem LanWin3 Amprion: Konverterstandort Lotte wird ein Stück wahrscheinlicher Von Frank Klausmeyer | 22.11.2022, 19:01 Uhr

So viel steht jetzt fest: Der Netzbetreiber Amprion wird die Konverterstation für das Offshore-Netzanbindungssystem LanWin3 auf dem Gelände des Kraftwerkgeländes in Ibbenbüren oder in Lotte-Halen bauen.