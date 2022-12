André Slaar koordiniert von seinem Büro an Lottes Bahnhofstraße 2 aus die Einsätze der ambulanten Pflegedienste von „Alternatives Wohnen“ eG. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Ambulante Pflege mit Vollversorgung Pflegedienst „Alternatives Wohnen“ startet in Lotte Von Ursula Holtgrewe | 07.12.2022, 05:30 Uhr

„Alternatives Wohnen“ beginnt in Lotte mit einem ambulanten Pflegedienst. Wir erklären, was der Pflegedienstleister darunter versteht, die Menschen „in familiärer Atmosphäre und in Würde älter werden zu lassen“.