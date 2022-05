Jedes Jahr freut sich der Verein Mühle Bohle über die gute Resonanz beim Mühlentag. Hier ein Blick aus einem Obergeschoss der Mühle. FOTO: Ursula Holtgrewe Kuchen, Klänge, Kunstgewerbe Am Pfingstmontag, 6. Juni, lädt die Mühle Bohle zum Mühlentag nach Wersen Von Ursula Holtgrewe | 18.05.2022, 10:05 Uhr

Es gibt nach der Corona-Pause wieder einen Mühlentag: Am Pfingstmontag, 6. Juni, gewährt auch die Mühle Bohle in Wersen wieder Einblicke in historische Technik. Dazu gibt es ein buntes Begleitprogramm.