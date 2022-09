Buntes Angebot für Kids bis zwölf Am 18. September feiern die Sportfreunde Lotte den Weltkindertag Von Ursula Holtgrewe | 12.09.2022, 12:09 Uhr

Die Sportfreunde Lotte laden am Sonntag, 18. September, von 14 bis 17 Uhr nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder zum Weltkindertag in den Sportpark am Lotter Kreuz, Jahnstraße 8, ein.