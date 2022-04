Der Förderverein der Bürener Regenbogenschule hatte nach Angaben der Vorsitzenden Sandra Lange mit 164 Einladungen um Beteiligung an der Aktion gebeten. Es kamen zwei Vorstandsmitglieder, drei Kinder und eine Mutter mit ihren beiden Söhnen.

Wieder ganz anders die Zusammensetzung in Alt-Lotte. Dort sammelten 34 Konfirmanden, einige Eltern, Bansen-Mitarbeiter, sechs SPD-Mitglieder, Edeltraud Klein vom Gemeindejugendring und Horst Kröner von der Reservistenkameradschaft Tecklenburger Land die Hinterlassenschaften ihrer Mitbürger freiwillig ein.

Edeltraud Klein war mit vier Konfirmanden an der Bahnhofstraße unterwegs und sich nicht ganz sicher: „Hier gibt es entweder weniger Müll, oder alles ist zugewachsen.“ SPD-Mitglieder Maria Brockhaus und Renate Giebel begleiteten ebenfalls einen Trupp Konfirmanden – von Kreisel zu Kreisel, am Hansaring und Riegeweg wie schon in den Jahren zuvor. Sie meinten auch: „Es lag nicht so viel Müll rum wie im letzten Jahr.“ Die Konfirmanden um Praktikantin Kristina Lenze und Lette Rihards Berzkalns vom Europäischen Freiwilligendienst kehrten mit voll bepacktem, gefundenem Drahtesel, Schubkarre und diversen „Kleinigkeiten“ zum „Bansen“ zurück. Von der Daimlerstraße hatte Ulla Tschauder vor der Aktion einen Anruf erhalten, dass dort besonders viel Müll rumliege.

Den wertvollsten Fund machte wohl Finn-Luca aus Büren, der mit Mama Nicole Duwendag-Werner im Wäldchen neben Kromschröder unterwegs war. Er fühlte sich mit der goldfarbenen, märchenhaften Teekanne wie Aladin mit der Wunderlampe.

In Wersen am Alten Mühlenweg füllte allein eine Februarausgabe einer regionalen Sonntagszeitung einen ganzen Müllsack. 20 Reifen, ein 2-Liter-Kanister mit Alt-Öl, einige Quadratmeter Linoleum, stinkende Gartenabfälle in blauen Säcken und viele Tetraverpackungen sammelten die Helfer am Napoleondamm und an der Mühle Bohle ein. „Dabei haben wir in Lotte beste Entsorgungsmöglichkeiten“, ärgerte sich auch Bürgermeister Rainer Lammers.