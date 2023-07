Ein Lastwagen riss am Dienstag auf der Rastanlage Brockbachtal Süd zwei Tanksäulen um. Foto: NWM up-down up-down Rastanlage Brockbachtal-Süd An der A30 nahe Lotte: Lastwagen reißt an Tankstelle zwei Tanksäulen um Von Anke Schneider | 26.07.2023, 08:54 Uhr

Die Raststätte Brockbachtal an der A30 nahe Lotte war am Dienstagabend Schauplatz eines ungewöhnlichen Unfalls. Gegen 17.12 Uhr tankte dort ein Lkw, der mit seinem Hänger an Zapfsäulen hängenblieb und sie umriss.