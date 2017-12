Hallenkreismeisterschaft Fußball Halen, Büren und Mettingen wollen in die Endrunde

Lotte. Der SC Halen, der SV Büren und Eintracht Mettingen spielen am Freitag, 29. Dezember, ab 19 Uhr in der Zwischenrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft in Ibbenbüren um die Teilnahme an der Endrunde.

Die wird am Samstag von 14.30 Uhr an ebenfalls in der Kreissporthalle ausgetragen. Dafür qualifizieren sich die ersten beiden jeder Gruppe. Der SC Velpe Süd, Westfalia Westerkappeln und SF Lotte III sind in den Vorturnieren ausgeschieden und somit nicht dabei.

Hohe Hürden

Besonders der SC Halen steht auf dem Weg in Endrunde vor hohen Hürden. In der Gruppe D bekommen es die Schwarz-Weißen mit den beiden Bezirksligisten Teuto Riesenbeck und TuS Recke sowie mit A-Ligist SC Dörenthe zu tun. Als klassenunterste Mannschaft ist der Tabellenführer der Kreisliga B2 zwar der krasse Außenseiter. Der Auftritt beim Qualifikationsturnier in Laggenbeck, das der Sportclub ungeschlagen als Gruppenerster beendete, macht aber durchaus Hoffnung auf eine Überraschung. Zudem haben die Gruppengegner bei den Vorturnieren allesamt nicht überzeugen können.

In der Gruppe B kämpfen die A-Ligisten SV Büren, Eintracht Mettingen, Cheruskia Laggenbeck sowie Landesligist und Vorjahresfinalist Preußen Lengerich um die Tickets für die Endrunde. Auf dem Papier ist Lengerich als klassenhöchstes Team des gesamten Turniers der klare Favorit. Doch vor allem der SV Büren um Trainer Marcel Czichowski wusste beim Qualifikationsturnier in Kattenvenne als Gruppenerster mit drei Siegen, darunter ein 3:2-Erfolg gegen Bezirksligist Riesenbeck, durchaus zu gefallen. Wenn es der Mannschaft gelingt, die Leistung zu bestätigen, sollte das Weiterkommen möglich sein. Auch die Mettinger Eintracht hat dieses Ziel. Im Vergleich zum Vorturnier in Laggenbeck, als die Mannen um Trainer Tobias Stenzel nur aufgrund der besseren Tordifferenz mit nur drei Punkten den Einzug in die Zwischenrunde schafften, bedarf es aber einer deutlichen Steigerung, weiß auch der Coach.

Anzeige Anzeige

Im Wechsel mit den Damen

Die Spiele sind auf einmal 13 Minuten angesetzt. Erst nach der letzten Begegnung der Zwischenrunde gegen 22 Uhr steht fest, welche acht Teams in die Endrunde einziehen werden. Diese beginnt tags darauf um 14.30 Uhr und wird im Wechsel mit dem Damen ausgetragen, deren Vorrunde bereits um 11 Uhr startet. Das Finale bei den Herren soll gegen 18.45 Uhr angepfiffen werden. Ausrichter des Turniers sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ist in diesem Jahr Cheruskia Laggenbeck.