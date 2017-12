Anschlussstelle Lotte/Westerkappeln Kollision zweier Autos: drei Verletzte bei Unfall auf A 30

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 30 in Fahrtrichtung Niederlande sind am späten Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Foto: Jens Keblat

Lotte/Westerkappeln. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 30 an der Anschlussstelle Lotte/Westerkappeln in Fahrtrichtung Niederlande sind am späten Montagnachmittag nach ersten Erkenntnissen insgesamt drei Menschen verletzt worden, nachdem es zur Kollision zweier Autos gekommen war.