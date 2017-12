Volles Haus im Café an Heiligabend Diese Lotter freuen sich auf ihre Feiertagsschicht

Lotte. Die Weihnachtsmärkte sind abgebaut, viele Menschen schon im Weihnachtsmodus. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Lotter, die Heiligabend und/oder an den Feiertagen arbeiten müssen: Landwirte, die ihr Vieh zu versorgen haben, Ärzte und Techniker im Bereitschaftsdienst, Krankenschwestern, die hier wohnen, aber zum Beispiel in Osnabrücker Kliniken Dienst schieben. Und natürlich die Pflegekräfte im Alt-Lotter Seniorenzentrum „Zwei Eichen“ sowie die Gastronomen, die ihre Lokale Weihnachten geöffnet haben.

Zugegeben, viel sind es nicht, die über die Feiertage Gäste bewirten. Doris Knüppe vom gleichnamigen Hotel und Restaurant in Alt-Lotte sagt zum Beispiel: „Das haben wir noch nie gemacht.“ Das Hotel Knüppe macht wie immer Betriebsferien vom 23. Dezember bis zum 1. Januar und nimmt erst im neuen Jahr wieder Gäste auf. Auch das Bistro „Le Journal“ in Büren etwa bleibt zu.

Morgens noch „action“

Carola Eckhoff vom Landcafé am Goldbach dagegen freut sich schon auf ein volles Haus an Heiligabend, wo das von ihr und Sonja Ehrig betriebene Café an diesem Tag, der noch dazu ein Sonntag ist, bis mittags geöffnet ist. „70 bis 80 Frühstücke“, so sagt die Wirtin, werden sie ausgeben, bevor „dann irgendwann am Nachmittag auch für uns Heiligabend ist“. Aber gerade an diesem Tag mache es Spaß, morgens noch „ein bisschen action“ zu haben, sagt sie fröhlich und erklärt: „Das ist immer eine sehr nette Stimmung unter den Gästen. Wir machen das ja schon seit drei Jahren, und die meisten reservieren dann gleich fürs nächste Jahr.“

Festliches Büffet

Dafür ist dann wie in normalen Wochen auch am Montag und Dienstag, dem ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, Ruhetag. Am Mittwoch ist dann wieder ab 14 Uhr geöffnet. In den Wersener Ratsstuben ist es umgekehrt: Heiligabend bleibt die Tür zu, am ersten und zweiten Feiertag gibt es dafür jeweils von 11.30 bis 15 Uhr ein festliches Weihnachtsbüffet. Muss Wirt Thomas Engel denn auch selber arbeiten? „Ich darf arbeiten“, schmunzelt er und schiebt gleich hinterher: „Ich kenne das auch gar nicht anders.“

Stressfreie Stmosphäre

Und er empfindet das keineswegs als lästige Pflicht, sondern macht das gerne: „Es ist anders und einfach schön, mit entspannten Gästen Zeit zu verbringen,“ sagt er und betont: „Selbst die Mitarbeiter arbeiten an diesen Tagen gern, weil das so eine angenehme, stressfreie Atmosphäre ist!“

So oder so – eine festliche Dekoration, stimmungsvolles Licht und Leckeres für den Gaumen gehören wohl für die meisten Menschen zu Weihnachten. Genauso wie zeit zum Durchatmen und zur Besinnung: Einfach einen Gang herunter schalten und alles mit mehr Gelassenheit angehen, so lässt es sich auch im Dienst aushalten.