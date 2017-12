Rund 30 Verträge fehlen noch Bürener können Chance für Glasfaser noch nutzen

Lotte. Die offizielle Frist für die zweite Nachfragebündelung in Büren ist zwar schon angelaufen, aber die Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser (DG) nehmen bei Hausbesuchen sowie während der Öffnungszeiten im Rathaus noch Anmeldungen entgegen.

Auch online unter www.deutsche-glasfaser.de könnten noch zu den alten Konditionen Verträge abgeschlossen werden, betonte DG-Mitarbeiter Michael Molitor auf Nachfrage.

Er ist zuversichtlich, dass diesmal das Ziel, auch den letzten Lotter Ortsteil mit kostenlosen Hausanschlüssen fürs schnelle Internet via Glasfaserkabel versorgen zu können, erreicht wird. Für das Unternehmen lohnt sich das bekanntlich aber nur, wenn mindestens 40 Prozent der Haushalte Verträge mit der DG abschließen. Aktuell, so das Zwischenergebnis der Prüfung, wobei die Posteingänge noch nicht ausgewertet seien, liege die Nachfrage bei knapp 37 Prozent. „Es fehlen noch rund 30 Verträge“, so Molitor.