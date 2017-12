Ein Heidewirt in Lotte? Haus Hehwerth war in den Sechzigern noch ein Bauernhof

Lotte. Kurz vor Weihnachten wird bekanntlich die Stube hergerichtet. Das gilt auch für Lottes „gute Stube“: Am vergangenen Wochenende fand rund ums Haus Hehwerth der Weihnachtsmarkt statt, und der mit Lichterketten geschmückte Tannenbaum bildet ein schönes Pendant zur alten Hofstelle im Alt-Lotter Zentrum.

Geschmückt war Hof Hehwerth sicherlich schon in alter Zeit. Die westfälische Hofstelle gehörte mindestens seit 1771 einer Familie Hehwerth und wurde landwirtschaftlich genutzt. Das westfälische Fachwerkständerhaus aus dem Jahr 1885 mit den dafür typischen Bäumen auf dem Vorplatz steht heute unter Denkmalschutz.

Heute ein Ort der Begegnung

Ende der Achtziger erwarb die Gemeinde Lotte die Hofanlage an der Bahnhofstraße und ließ sie zur Begegnungsstätte umbauen. Seither zieht die heimelig-rustikale Atmosphäre der Diele viele Gäste an. Die Anlässe reichen von politischen Versammlungen über Lesungen und Theateraufführungen bis hin zu VHS-Kursen und privaten Feiern. Beliebt ist das Haus Hehwerth auch als Ort für standesamtliche Trauungen.

Ähnliche Namen in Westerkappeln

Der Name Hehwerth kommt in ähnlicher Form auch in Westerkappeln vor: Heewerth heißt das Pendant in Metten. Hee oder auch Heh meint die Heide; das altsächsische „Wert“ kommt aus dem Mittelniederdeutschen. Es bezeichnete einen Wirt oder auch einfach nur den Hausherrn. Sprachliche Vorgänger waren das germanische „werduz“ in der Bedeutung Mahlzeit und Gastgeber und das indogermanische Wort für Freundlichkeit.

Ob es in Lotte aber tatsächlich einen freundlichen Hausherrn auf dem Hof Hehwerth gab, wissen wir nicht. Eine Wirtschaft scheint an dieser Stelle zumindest nicht gewesen zu sein.

Word-Hofstelle auch möglich

„Wert“ könnte darüber hinaus aus einem anderen Zusammenhang kommen: „word“, „wort“ oder „wurt“. Word-Hofstellen wurden freien Bürgern und Kaufleuten gegen ein Wordgeld überlassen. Das zumindest würde zur zentralen Lage des Hofes Hehwerth passen, der zudem im Vergleich zu den umliegenden Flächen leicht erhaben liegt.

Noch viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass der Besitzer seinen Namen bereits auf die Hofstelle mitbrachte, denn letztlich dürfte der Familienname Hehwerth wohl noch viel älter sein als die gleichnamige Lotter Hofstelle. Der Name Hehwerth würde dann von einem anderen Bezugspunkt herrühren. Nichtsdestotrotz wird der Familienname in Lotte immer mit dem ehemaligen Gehöft im Ortskern verknüpft sein, dessen Besitzer den Heidewirt zumindest optional im Namen trug.