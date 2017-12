Chor „Miteinander“ zu Gast Adventssingen im Familienzentrum Lotte-Wersen

awen Lotte. Die Kinder des Kinderland-Familienzentrums in Lotte-Wersen haben sich nun gemeinsam mit Eltern und Großeltern beim Adventssingen auf die Weihnachtstage eingestimmt. Unterstützt wurden sie vom Tecklenburger Chor „Miteinander“.

Schon im November hatten im Kinderland-Familienzentrum die Vorbereitungen auf das Adventssingen begonnen, erklärt Einrichtungsleiterin Claudia Stegemann. Den Kindern erschien es da noch endlos bis Weihnachten und gemeinsam habe man überlegt, wie man die Zeit bis zum Heiligen Abend überbrücken könnte. Plätzchen backen war den Kindern ganz wichtig, den Tannenbaum zu schmücken ebenso. Und außerdem wollten sie Adventslieder singen. „Nachdem wir die anderen Punkte abgearbeitet haben“, so Stegemann, blieb das Adventssingen übrig.“

Chor zur Unterstützung

Der angehende Erzieher Dennis Weber, der sich in einem Chor engagiert, hatte die Idee, die Tecklenburger Gruppe „Miteinander“ um Unterstützung zu bitten. Der ließ sich nicht lang bitten und schickte eine Delegation in die Kita. Mit dabei: Chorleiter Harald Budke am Piano und Jochen Fiebig an der Gitarre sowie Laura Budke, Julia Brewe, Ann-Sophie Molkenbuer, Janika Fiebig, Ramia Mahalinguam, Theresa Gemka und natürlich Dennis Weber selbst.

Kurzweiliger Nachmittag

Damit es ein kurzweiliger Nachmittag wurde, wechselten sich bekannte Weihnachtslieder und Pausen ab. So gab es genug Gelegenheit, sich an den Keksen zu erfreuen oder Kontakte zwischen den Eltern und Großeltern zu pflegen. Von Langeweile konnte so nicht die Rede sein. Da wurde rege mitgesungen und geklatscht, so dass sich Dennis Weber am Ende für die musikalische Unterstützung der Gäste bedankte. Offenbar hatten die Kinder die Weihnachtslieder schon mehrfach geprobt. Für die Eltern gab es vorsichtshalber Notenblätter und Texte, doch die waren kaum nötig. Schon der Auftakt mit Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“ war allen so vertraut, dass es keiner Hilfestellung bedurfte und auch die anderen Melodien wie „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ oder „Fröhliche Weihnacht überall“ waren zumeist bekannte Klassiker, bei dem das Publikum den Chor nicht im Stich ließ. Bei „Feliz Navidad“ von José Feliciano hielt es die Kleinen dann nicht mehr auf den Stühlen und einige begannen zu tanzen.

Spontane Reaktion der Organisatoren: „Die buchen wir für nächstes Jahr wieder.“ Als kleines Dankeschön erhielten die Chormitglieder jeweils eine weihnachtliche Schokotüte.