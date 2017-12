„Eine Schule, eine Versorgung“ Ein Betreiber für Mensen in Wersen und Westerkappeln

Lotte/Westerkappeln. Am Standort Wersen der Gesamtschule Lotte-Wersen soll spätestens ab 2019 auch die Stattküche Münster das Essen liefern. Die Verbandsversammlung des Schulzweckverbandes hat die Lotter Gemeindeverwaltung beauftragt, die räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen zu prüfen und die möglichen Investitionskosten zu ermitteln.

Einen Betreiberwechsel in Wersen hatte Manfred Stalz, Leiter der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln, bereits in der Verbandsversammlung Ende November angeregt. Dieser Wunsch werde immer wieder von Eltern an ihn herangetragen, insbesondere von denen, die Kinder an beiden Standorten haben.

Nachfrage differnziert

Das Essen in Wersen wird derzeit von einem Caterer aus Ostercappeln geliefert. Die Mensa betreibt der Förderverein der ebenfalls (noch) in Wersen ansässigen Gemeinschaftshauptschule (GHS) Lotte. Deren Schüler scheinen aber einen großen Bogen um das Angebot zu machen, wie die Verwaltung ermittelt hat. Lediglich zehn GHSler nehmen derzeit am Mittagessen teil. Anders der Hunger der Gesamtschüler: Etwa 180 Kinder gehen dreimal wöchentlich in die Mensa. Hinzu kommen noch 40 bis 50 Mädchen und Jungen der Grundschule Wersen. Mehr aus Lotte lesen Sie hier.

Zum Vergleich: Die Mensa im Schulzentrum Westerkappeln wird von 140 bis 160 Real- und Gesamtschülern sowie von täglich 160 bis 170 Kindern aus dem Offenen Ganztag in Anspruch genommen. Während es in Wersen täglich zwei Gerichte zur Auswahl gibt, lockt die Stattküche Münster in Westerkappeln mit einem Buffet: Das Konzept nennt sich „Smart Eating“, was aber nicht gleichbedeutend mit kleinen Portionen ist. „Die Kinder können essen, bis sie satt sind“, betonte Melanie Jaretzki aus der Westerkappelner Gemeindeverwaltung.

Anzeige Anzeige

Büffet-Lösung

So bietet die Stattküche immer ein Tagesgericht nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) an. Es gibt eine Bar mit täglich acht verschiedenen Salaten plus zwei Dressings, eine Pasta-Station mit immer zwei Nudelsorten und zwei Soßen sowie ein Dessert- und Obstbuffet. Sogar kleine Pizzen werden angeboten.

So viel Auswahl hat jedoch ihren Preis. Pro Mahlzeit werden in Westerkappeln 2,90 Euro für Grundschüler sowie 3,20 Euro für Real- und Gesamtschüler kassiert – 30 beziehungsweise 40 Cent mehr als in Wersen. „Wenn das Essen qualitativ gut ist, ist der Preis vielleicht nicht ausschlaggebend“, mutmaßte Werner Borchelt, (Noch-)Hauptamtsleiter in Lotte. Die Westerkappelner Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer pflichtete dem bei. Seitdem die Stattküche im Sommer vergangenen Jahres die Mensa übernommen habe, sei die Akzeptanz gestiegen.

Abrechnung

Die Abrechnung des Mittagessens wickelt die Stattküche Münster mit den Eltern direkt ab. Auch das wurde in der Verbandsversammlung durchweg begrüßt. Denn in Wersen leistet diese Arbeit der Förderverein der GHS.

Dass die Stattküche tatsächlich auch nach Wersen liefert, ist aber noch nicht entschieden. Erstens müsste so ein Auftrag ausgeschrieben werden und zweitens ist in dem Prüfauftrag für die Verwaltung nur von einem „Buffetessen“ die Rede. Gleichwohl scheint die Stattküche für die Politiker erste Wahl zu sein. „Den Grundsatz ,eine Schule, eine Versorgung´ finden wir ganz gut“, meinte beispielsweise Dieter Hörnschemeyer (Bündnis 90/Die Grünen).

Betreiberwechsel

Ein Betreiberwechsel schon zum nächsten Schuljahr werde aber wohl kaum gelingen, wies Borchelt auf einen „gewissen Vorlauf“ hin. So müsse geprüft werden, ob es für das Stattküche-Konzept in der Wersener Mensa überhaupt den Platz gibt.

Vorgegart wird das Essen der Stattküche in Münster. In Konvektomaten – spezielle Heißluftöfen – werden die Speisen dann vor Ort fertiggestellt. Salate und Desserts bereitet der Betreiber in Westerkappeln frisch zu.