Verein fordert Kunstrasenplatz in Handarpe Brisanter Brief vom SC VelpeSüd

Westerkappeln. Brisante Post hat Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer vom SC VelpeSüd bekommen. Markus Nottebaum, Vorsitzender des Vereins, fordert die Umwandlung des kleinen Trainingsfeldes in Handarpe nahe der Grundschule in einen Kunstrasenplatz.

Den Brief hatte Nottebaum bereits Anfang November an die Bürgermeisterin geschrieben, wie jetzt bekannt geworden ist. Der Rat hatte das Sportstättenkonzept für Westerkappeln soeben verabschiedet. Zu den Anlagen in Velpe steht da nichts drin.

Dieser Umstand hat Nottebaum wohl bewogen, die Wünsche seines Vereins zu Papier zu bringen. Das Sportstättenkonzept, schreibt Nottebaum, müsse „zwingend“ ergänzt werden um die Einrichtung einer „zeitgemäßen“ Sportanlage. Nur so ließe sich das Ziel, den Spielbetrieb im Süden dauerhaft zu sichern, erreichen.

Während der Wintermonate, ergänzt Nottebaum im Gespräch, sei der Platz quasi nicht bespielbar. Große-Heitmeyer gibt sich unverbindlich. Ein Gespräch mit dem Vereinsvorstand habe bereits stattgefunden, ein weiteres solle Anfang kommenden Jahres folgen, sagt sie auf Anfrage. Ob sich das Sportstättenkonzept noch um einen weiteren Kunstrasenplatz erweitern lasse, könne sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Womöglich gebe es aber außerhalb des Vorhabens Möglichkeiten zur Finanzierung.

Wie berichtet, sieht das Sportstättenkonzept im Wesentlichen die Sanierung des Hanfriedenstadions, die Heimstatt des TSV Westfalia 06, und die Umwandlung des Tennenplatzes in ein Kunstrasenfeld vor. 1,4 Millionen Euro sollen hierfür in den Haushalt 2018 eingestellt werden.

Teures Projekt

Mehr Geld darf die Gemeinde nicht ausgeben für die Arbeiten. Denn der Rat hat auch beschlossen, die Kosten für die Umsetzung des Konzeptes auf diese Summe zu begrenzen. Ob sich die Gemeinde einen zweiten Kunstrasenplatz leisten kann, ist also fraglich.

Insbesondere aus den Reihen der SPD dürfte Nottebaum aber auf Unterstützung hoffen. Sowohl im Sportausschuss als auch im Rat wurde zuletzt an die Sportanlagen im Süden der Gemeinde erinnert. So mahnte Peter Wortmann (SPD) in der Sitzung des Sportausschusses an, dass die Anlagen des SC Velpe Süd nicht vergessen werden dürften. Sechs Tage später betonte SPD-Fraktionschef Frank Sundermann im Rat, „dass die Sanierung des Hanfriedenstadions nur ein Teil des Sportstättenkonzeptes ist.“

Auch in die Sportanlagen und Schulen im Süden der Gemeinde müsse investiert werden. Beim SC VelpeSüd haben solche Aussagen vermutlich auch eine Erwartungshaltung geweckt.

Für den Fall, dass das Geld nur für einen Kunstrasenplatz reichen sollte, hat Nottebaum bereits eine Lösung parat: Sollte der erste Kunstrasenplatz der Gemeinde in Handarpe entstehen, würde dieser „selbstverständlich auch Westfalia 06 Westerkappeln zur Verfügung stehen“, heißt es etwas provokant in dem an die Bürgermeisterin adressierten Schreiben.

Neben neben dem eigenen Bedarf an modernen Sportanlagen bringt Nottebaum auch die Grundschule Han­darpe als mögliche Nutznießerin ins Spiel: Diese, klärt er die Verwaltungschefin auf, könne den Platz dann das ganze Jahr über natürlich für den Sportunterricht nutzen.