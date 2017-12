Kleine Kinder ganz groß Adventsfeier mit 154 Schülern in Bürener Grundschule

Lotte. Am Samstag fand die Adventsfeier der Regenbogenschule in Lotte-Büren statt. 154 Schüler der ersten bis vierten Klasse sangen, tanzten und führten ein Theaterstück zu weihnachtlichen Themen auf. Trotz Aufregung begeisterten die Grundschüler das zahlreich erschienene Publikum.

Chorgesang drang aus der Turnhalle der Regenbogenschule. Der Chor der zweiten und vierten Klassen eröffnete die Adventsfeier mit dem Lied „Blinke, blinke kleiner Stern“. Die Aufregung sah man den Schülern zunächst noch an, schließlich performten sie vor mehr als hundert Besuchern. Doch sobald der erste Ton saß, war die Nervosität wie weggeblasen. Schulleiterin Ute Thomas begrüßte mit einer kleinen Rede das zahlreich erschienene Publikum. Sie bedankte sich bei dem Kollegium und bei den Eltern für die Hilfe, die nötig war, um diese Adventfeier auf die Beine zu stellen. „Es ist schön, zu sehen, was für ein Zusammenhalt zwischen Eltern und Lehrern besteht, dass so etwas tolles entsteht“, sagte Thomas.

Sternentanz

Die Halle wurde dunkler und buntes Licht strahlte auf die Schüler der ersten Klasse inmitten des Raumes. Musik drang aus den Lautsprechern. Und schon ging es los: Die Grundschüler präsentierten mit großen, beleuchteten LED-Sternen und schwingenden Tüchern in den Händen den „Sternentanz“. Ganz still und in dem Geschehen gefangen, folgte das Publikum den Tanzschritten. Die Kinder wurden nach ihrer Tanzeinlage mit großem Applaus belohnt.

Sternenfee auf der Bühne

Die Lehrerinnen Heidrun Kock und Maren Klingenberg leiten die Theater-AG der Regenbogenschule. Sie schrieben das Bilderbuch „Die Sternenfee“ von James Krüss zu einem Theaterstück um. „Seit den Sommerferien sind die Kinder schon am Proben“, sagte die Schulleiterin. Weder ein Versprecher noch ein Patzer kam den Kindern während ihres Theaterstücks dazwischen. Die Drittklässler agierten selbstbewusst auf der Bühne und trugen ihre Texte gekonnt vor, als wäre es kein großes Kunststück gewesen. „Es ist wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung und die Selbstsicherheit der Schüler, vor so vielen Leuten etwas vorzutragen. Sich das zuzutrauen ist ein großer Schritt“, sagte die Schulleiterin sichtlich stolz. Das selbst gebaute Bühnenbild mit geschmückten Weihnachtsbäumen, Lichterketten, Sternen und weiteren Accessoires sowie die passenden Kostüme rundeten den einwandfreien Auftritt der Grundschüler ab. Der Chor der zweiten bis vierten Klassen begleitete das Stück musikalisch.

„Weihnachtsbäckerei“ in der Turnhalle

Im Anschluss sangen die Erstklässler noch zusammen das Lied „Tausend tolle Plätzchen“. Sie trugen dabei Fotos von Weihnachtskeksen um den Hals und bewegten sich rhythmisch zu ihrem Gesang. Danach traten die Lehrer in das Scheinwerferlicht. Gemeinsam mit Schülern und Publikum sangen sie ein Abschlusslied. Schulleiterin Thomas lobte die Grundschüler für ihre tollen Auftritte: „Das Theaterstück ist heute zwar etwas in den Mittelpunkt gerückt, aber trotzdem waren alle anderen Auftritte genauso wichtig. Alle Kinder haben ihre Projekte gleich schön präsentiert.“ Die Schüler seien mit großer Begeisterung an die Projekte herangegangen und freuten sich trotz Aufregung auf ihre Auftritte, sagte Thomas.

Gemütliches Beisammensein

„Die Eltern sind sehr engagiert und hilfsbereit“, betonte die Schulleiterin. Sie haben Weihnachtskränze gebunden, Kuchen gebacken und halfen die Klassenräume zu schmücken. „Nun werden wir in die Cafeteria gehen und gemütlich beisammen sein“, kündigte Thomas an. Die Adventskränze und Gestecke wurden zum Verkauf angeboten. Ob es nächstes Jahr erneut in der Regenbogenschule eine Adventsfeier gibt, läge jedoch noch in den Sternen. „Wir schauen Mal, was im kommenden Jahr möglich ist.“