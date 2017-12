Videokameras gegen Vandalismus Ausschuss empfiehlt Zuschuss für DRK-Fahrzeug

Lotte. Der DRK-Ortsverein Alt-Lotte soll einen Zuschuss von 3250 Euro für die Anschaffung eines neuen Transportfahrzeugs erhalten. In den Haushalt 2018 soll zudem ein Puffer von 25000 Euro eingestellt werden, für eine angedachte Videoüberwachung der Schulhöfe. Die entsprechende Änderung der Haushaltssatzung empfahl der Ausschuss für Schulen, Sport, Soziales und Kultur (ASSK) einstimmig.

Das DRK Alt-Lotte hatte beantragt, die Anschaffung des insgesamt rund 29000 Euro teuren Transportfahrzeugs bei einem Eigenanteil von 20000 Euro mit 6500 Euro zu bezuschussen. Die Verwaltung empfahl in der Beschlussvorlage, nur die Hälfte der Finanzierungslücke, nämlich 3250 Euro, zu übernehmen. Aus dem Antrag gehe nicht hervor, ob eine Leasingmöglichkeit geprüft wurde oder weitere Sponsoren angesprochen worden seien.

Nicht durchsetzen konnte sich die SPD, für die Stefan Kunz den Antrag stellte, die „noch vorhandene Lücke in Gänze zu schließen“, also die vollen 6500 Euro zu gewähren. Die Gemeinnützigkeit der DRK sei unstrittig und zwei Drittel Eigenanteil seien „ganz beachtlich“, argumentierte Kunz. Sein Antrag wurde jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Videoüberwachung der Schulhöfe?

Seinen Vorschlag, über die Installation einer Videoüberwachung auf den Lotter Schulhöfen nachzudenken, begründete CDU-Fraktionschef Werner Schwentker mit dem Hinweis auf die Vandalismus-Schäden in Wersen und das Vorbild Westerkappelns. Maria Brockhaus (SPD) riet dazu, „den Antrag ganz dringend vorher mit den Schulen zu besprechen“. Unabhängig davon, ob darüber schon im Haupt- und Finanzausschuss oder erst im kommenden Jahr in den Gremien beraten und beschlossen wird, schlug Kämmerer Jörg Risse die Einstellung des Pufferbetrags in den Haushaltsplan vor, „um 2018 handlungsfähig zu sein“. Dem stimmten alle zu.

Spielplätze in der Nähe

Kein Geld soll es nach dem Willen des Fachausschusses hingegen für die Einrichtung eines Kinderspielplatzes auf dem Sportplatz des SV Büren und für die Reparatur zweier Schießbahnen des Schützenvereins Lotte geben. Die Verwaltung hatte empfohlen, den Zuschussantrag des SV Büren abzulehnen, da es hier nicht nur um einmalige Kosten für Spielgeräte in Höhe von rund 12000 Euro, sondern um dauerhafte laufende Kosten für Sicherheitskontrollen gehe und bereits genügend Spielplätze im östlichen Büren vorhanden seien. „Wenn Spielplatz, dann ein öffentlicher Spielplatz, nicht hinter einem Zaun“, fasste Schwentker die Mehrheitsposition zusammen. Das Vorhaben des Vereins sei zwar durchaus ehrenwert, aber Privatsache und daher vom Verein zu tragen.

Die Grünen sahen das anders: Dieter Hörnschemeyer meinte, dass ein zusätzlicher Bedarf bestehe, um den Verein attraktiver zu machen, und man ihn dabei unterstützen solle – gerade „angesichts dessen, dass wir eine Profi-Mannschaft unterstützen“, betonte er mit Blick auf die Sportfreunde Lotte.

Einig waren sich alle wieder in der Ablehnung des Zuschusses für den Schützenverein: Hier gehe es um Sportgeräte, so Thomas Hahn (SPD). „Das haben wir bei anderen auch abgelehnt, da können wir hier keine Ausnahme machen“, bekräftige CDU-Fraktionschef Schwentker. Lediglich Friedhelm Lange (CDU) enthielt sich der Stimme.