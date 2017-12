Mit Abholzetteln unterwegs Jugendfeuerwehr Lotte bietet Abholservice an

Lotte. Es ist schon zur beliebten Vorweihnachtstradition geworden, dass die Jugendfeuerwehr Lotte Sammelzettel-Zettel für ausgediente Weihnachtsbäume anbietet und damit einen Service zur Abholung und Entsorgung im Januar.

Die Jugendlichen sind montags, mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr unterwegs, klingeln an den Haustüren und fragen, ob die Bewohner ihre Tannenbäume durch die Feuerwehr abholen und entsorgen lassen möchten. Bei Zustimmung überreichen sie gegen eine freiwillige Spende einen Sammelzettel, der am ausgedienten Weihnachtsbaum befestigt wird. Die Abholung erfolgt am 13. Januar 2018.

Am 16. Dezember wird ab 9 Uhr bis 15.30 Uhr das Gerätehaus in Lotte besetzt für diejenigen, die gerne noch einen Sammelzettel haben möchten. Das Gerätehaus an der Bergstraße in Wersen ist aufgrund der aktuellen Situation nicht geöffnet. „Sollte es Mitbürgern aus Wersen, Halen und Büren zu weit nach Lotte sein, sind wir über unsere Facebook-Seite Jugendfeuerwehr Lotte jederzeit erreichbar“, bieten die Organisatoren zusätzlich an.

Wichtig ist, dass die Bäume frei von Dekoration sind und so ohne Abfälle gehäckselt werden können. „Momentan suchen wir noch einen Abnehmer für die gehäckselten Bäume“, richtet sich Feuerwehrmann Julian Birkenkämper an interessierte Bürger.

Viele Weihnachtsbaumbesitzer haben in den vergangenen Jahren gerne das Angebot der Jugendfeuerwehr angenommen. Somit hatten sie kein Problem mit der Entsorgung, und die jungen Leute konnten vom Erlös ihrer Arbeit Aktionen starten, zum Beispiel einen spannenden 24-Stunden-Dienst.