Ausschuss beschließt Verzicht Lotte will grundsätzlich keine Pestizide

Lotte. Die Gemeinde Lotte soll auf ihren Flächen keine Pestizide einsetzen – mit wenigen Ausnahmen. Dies beschloss der Betriebs- und Beteiligungsausschuss (BBA) in seiner letzten Sitzung des Jahres. Darüber hinaus verabschiedete das Gremium den Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes für das kommende Jahr.

Der Umweltausschuss hatte im September vorgelegt: Nach Möglichkeit seien durch den Servicebetrieb der Gemeinde keine Pestizide mehr zu verwenden. Der Beschluss hatte damals jedoch nur die Form einer Empfehlung und drückte damit lediglich einen Wunsch des Umweltausschusses aus.

Ausnahme für gefährliche Arten

Für den BBA haben Verwaltung und Servicebetrieb nun eine verbindlichere Beschlussvorlage erarbeitet. Darin heißt es: „Der Servicebetrieb der Gemeinde Lotte verzichtet bei der Pflege gemeindeeigener Flächen und Wege grundsätzlich auf den Einsatz von Herbiziden (Pflanzenschutzmittel) und Biozidprodukte jeglicher Art.“ Eine Hintertür will man sich dennoch offen halten: Für die Bekämpfung von problematischen Tier- und Pflanzenarten soll der Einsatz von Pestiziden nach wie vor zulässig sein, so die Vorlage. Die Umweltbeauftragte der Gemeinde Lotte, Ursula Wilm-Chemnitz, erklärte: Besonders gegen den giftigen Bärenklau sei es nötig, mit Herbiziden vorzugehen. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die Erfolge in der Bekämpfung dieser Art wieder zunichte gemacht würden. Gleiches gelte für die notwendige Regulierung von Rattenpopulationen. Bereits im Jahr 2017 habe der Servicebetrieb keine Herbizide, also Unkrautbekämpfungsmittel, mehr eingesetzt, teilte die Verwaltung mit. Stattdessen habe man auf Wildkrautbrenner und -bürsten zurückgegriffen. Der Mehraufwand dafür koste jährlich rund 2500 Euro.

Der Beschlussvorlage konnten alle Fraktionen folgen. Für die Grünen hakte Stefan Franke nach: „Können wir damit rechnen, dass der Servicebetrieb irgendwann komplett auf diese Mittel verzichten kann?“ „Das lässt sich nicht vorhersehen, derzeit gibt es für die Ausnahmefälle keine Alternativen“, erklärte Wilm-Chemnitz. Der Einsatz von Pestiziden belaufe sich aber nur in einem sehr kleinen Prozentbereich, versicherte sie.

Grünflächenpflege und Anerkennung für Beetpaten

Darüber hinaus stimmte der Ausschuss dem Grünflächenpflegeplan für die Gemeinde zu. Servicebetriebsleiter Hans-Georg Kunkemöller hatte darin den Pflegebedarf der Lotter Grünflächen anhand unterschiedlicher Pflegestufen errechnet; je niedriger die Pflegestufe, desto höher die Priorität und der Aufwand. Aus diesem Plan ergeben sich jährliche Mehrkosten von 22000 Euro. „Das ist gut angelegtes Geld“, waren sich die Ausschussmitglieder einig. Anerkennung fand das Gremium außerdem für das Beetpatenprojekt. Derzeit kümmern sich 67 Ehrenamtliche um Gemeindeflächen und entlasten damit den Servicebetrieb um mehr als 200 Arbeitsstunden jährlich. Die Gemeinde sollte die Wertschätzung dieser Arbeit durch Dankesaktionen zum Ausdruck bringen, befand die Versammlung einmütig.

Logos für Gemeindefahrzeuge

Nach einem weiteren Beschluss des Ausschusses sollen kommunale Fahrzeuge zukünftig am Gemeindelogo erkennbar sein, angebracht als Aufkleber an den Türen. Neue Fahrzeuge sollen zudem, falls möglich, in der Farbe „Kommunalorange“ angeschafft werden.

Wirtschaftsplan und Haushalt verabschiedet

Einstimmig wurden darüber hinaus der Wirtschaftsplan für den Abwasserbetrieb sowie die Haushaltssatzung beschlossen. Nach dem Wirtschaftsplan gibt es für 2018 keine Änderungen bei den Schmutz- und Regenwassergebühren. „Der Wirtschaftsplan erfüllt die Vorgaben des Rates und der Bezirksregierung“, stellte der Ausschussvorsitzende Horst Petersson fest. Für die Haushaltssatzung stimmte der BBA Neuanschaffungen für den Servicebetrieb zu, darunter der Ersatz von benzinbetriebenen Handgeräten wie Motorsensen oder Heckenscheren durch akkubetriebene Elektrogeräte. Die Haushaltssatzung wird am 14. Dezember dem Rat vorgelegt.

BBA-Vorsitzender Petersson schloss die letzte Sitzung des Jahres betont zufrieden: „Wir haben hier lange und oft erörterte Themen zum Abschluss gebracht“, möglich sei dies durch die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten. Auch Werner Schwentker (CDU) lobte: „Die Verwaltung hat hier supergute Vorlagen erarbeitet.“