Nächstes Ziel ist Südschweden Lotter Landfrauen im Salzburger Land

Lotte. Schönheiten und Kulinarisches des Salzburger Landes erkundeten die Alt-Lotter Landfrauen und reiselustige männliche Begleitung bei ihrer Fünftagesfahrt.

Auch diesmal waren sie mit Strier-Reisen unterwegs und nächtigten im Hotel „Edelweiß“. Dort und bei den Tagesausflügen blieben nahezu keine Wünsche offen. In Mozarts Geburtsstadt Salzburg schlemmten alle in einem historischen Café traumhafte Torten. Bei einer weiteren Tour beeindruckte die „Bischofsmütze“, mit 2458 Metern der höchste Gipfel des Dachsteinmassivs. Wintersportorte und Millstädter See standen zudem auf dem Programm. Bereits auf der Rückreise ins Tecklenburger Land, einigten sich die Reiselustigen auf ein neues Ziel.

Nächstes Ziel: Südschweden

„Uns zieht es nach Norden – nach Südschweden“, sagte die Landfrauenvorsitzende Ilse Lange. Auch bei dieser fünftägigen Bus-Schiff-Reise gebe es viel zu erkunden, zum Beispiel in Malmö und Ystad, wo Kommissar Wallander ermittelt. „Jeder, der Interesse hat, ist schon jetzt herzlich eingeladen mitzureisen, natürlich wieder mit dem bekannten Landfrauenservice. Wer Fragen hat, kann sich gern unter 0170/8307550 an mich wenden.“