Turbulentes Kochduell Nimmerland-Theater an der Grundschule Alt-Lotte

Lotte. Tipps für eine gesunde Ernährung, verpackt in ein turbulentes Theaterstück, konnten die Schüler der Lotter Grundschule genießen. Das Nimmerland-Theater hatte in der Turnhalle Station gemacht und präsentierte dort „Das irre Kochduell“.

Das Thema „gesunde Ernährung“ spielt in der Lotter Grundschule eine große Rolle. Neben einem speziellen Unterrichtskonzept können die Kinder einen Ernährungsführerschein erwerben, der unter anderem das Zubereiten gesunder Gerichte beinhaltet.

Auch am Schulhofsprogramm des Landes NRW nimmt die Grundschule teil, wodurch dreimal in der Woche frisches Obst und Gemüse auf die Teller kommen. Entsprechend gut vorbereitet waren die Schüler für die Theateraufführung.

Drei sprechende Tiere

Vor einer bunten Küchenkulisse nahmen die Kinder in der Turnhalle Platz. Nach einer kurzen Einführung in das Stück schallte Musik aus den Boxen und das Spiel nahm gleich an Fahrt auf. Drei sprechende Tiere geraten darin aufgrund einer Verwechslung in eine Live-Kochshow. Dieses Szenario bildete den Auftakt des Stücks, muntere Dialoge und viel Musik inklusive.

Die Kuh präsentierte sich als überzeugte Vegetarierin, das Huhn lebte „aus familiären Gründen“ vegan und das Schwein vertrat die Ernährungsphilosophie „Alles-was-schmeckt-ist-gut“. Das Besondere an der Darbietung war, das alle Figuren von nur einer Schauspielerin dargestellt wurden, die zudem auch die Rolle der Moderatorin „Tina Turbo“ übernahm. Quirlig und gewitzt, mit ausladenden Gesten und jeder Menge Humor schlüpfte Katharina Krause in die unterschiedlichen Rollen.

Dabei zeigte sie eine herausragende schauspielerische Leistung und band die Kinder häufig in die Handlung mit ein, stellte Fragen und forderte zum Mitklatschen und Mitsingen auf. Durch die zahlreichen Lieder trug das Stück auch Züge eines Musicals, das mit Rap, Pop und Hip-Hop eine breite Musikpalette abdeckte. Mithilfe der Texte wurden nebenbei interessante Wissensinhalte vermittelt, etwa woraus Käse besteht. Auch Kritik an nicht tiergerechten Haltungsbedingungen wurde geübt.

Allerdings war es für die Kinder nicht immer leicht, dem Handlungsverlauf zu folgen, denn durch die schnellen Rollenwechsel ein und derselben Person blieb zuweilen die Übersichtlichkeit auf der Strecke. Eine etwas ruhigerer Handlungsverlauf hätte dem Stück sicherlich gutgetan.

Am Ende landete die Moderatorin selbst im Suppentopf und die Tiere verhandelten darüber, ob es denn angemessen wäre, die Dame zu verspeisen, womit sich die Frage nach der Verantwortung gegenüber anderen Lebewesen bei der Ernährung stellte.